Очередной зашквар: Ломаченко выложил фото с попавшим под санкции СНБО митрополитом УПЦ МП

Василий получил новую порцию критики от подписчиков за свою публикацию в Instagram.

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко снова оскандалился в соцсетях. 34-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП Лукой, против которого ввел санкции СНБО.

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задачу, мы должны знать, что любое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам предстоит выполнять его от всей души, без остатка.

Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Следует помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божьей, и наша работа принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы это поймем, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и его воле", – написал Ломаченко.

В комментариях под этим постом фолловеры жестко раскритиковали Василия: "Сектант", "К психиатру", "Вата", "Московский патриархат – хуже сатанизма", "Я 12 лет был твоим фанатом, но за последние 9 месяцев ты сделал все для того, чтобы я желал тебе позорного завершения карьеры", – написали они.

11 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против семи иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Среди прочих в санкционный список попал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Коваленко).

Этим решением ему запретили пользоваться активами, выводить капиталы за границу, ограничили торговые и другие операции, связанные с имуществом, а также лишили всех государственных наград.

Напомним, ранее Ломаченко поздравил соотечественников с Днем ВСУ, однако нарвался на критику.

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