Очередной зашквар от УЕФА: сборную Украины заставляют играть спарринг перед решающим матчем с Италией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что национальная команда по указанию УЕФА должна сыграть спарринг с польской "Лехией" перед заключительным матчем отбора на Евро-2024 против Италии.

"Нужен ли сейчас спарринг? Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть этот матч. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны провести эту контрольную игру", – приводит слова Реброва ВЗБОРНАЯ.

Ранее СМИ сообщили, что сборная Украины сыграет с "Лехией" 16 ноября в польском Гданьске, где "сине-желтые" будут базироваться во время ноябрьского сбора. Остальные детали поединка пока неизвестны.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В своем последнем матче группового раунда отбора на ЧЕ сборная Украины будет принимать Италию. Поединок состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа гарантированно выведет "сине-желтых" на Евро.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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