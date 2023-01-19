Очередные санкции против агрессора: у РФ отобрали этап Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение лишить Россию права на проведение престижного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующее решение было принято на заседании 16 января. Этап должен был состояться в сезоне-2023/24.

Ранее Россию уже лишили права на проведение Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне на фоне полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля 2022 года.

Напомним, ТСН Проспорт также сообщал, что Россию во второй раз отстранили от соревнований в санном спорте.

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