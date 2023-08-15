Очернили "Азов": УАФ пожаловалась в УЕФА из-за позорного баннера фанатов "Ариса" на матче с "Динамо"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА и Греческую федерацию футбола по поводу инцидента во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между "Арисом" из города Салоники и киевским "Динамо".

Фанаты греческого клуба на трибунах стадиона "Клеантис Викелидис" в Салониках вывесили позорный баннер в адрес защитников "Азовстали", на котором была надпись "Smash Azov nazis" ("Уничтожьте нацистов Азова").

Это попало в трансляцию поединка. Приблизительно через 10 минут баннер убрали с трибун. Однако мерзкий поступок болельщиков "Ариса" не остался без внимания – УАФ призвала УЕФА и Греческую федерацию футбола принять строгие меры в отношении нарушителей.

Также в организации предположили, что баннер изготовили греческие ультрас, контактирующие с российскими фанатскими движениями, поскольку месседж на нем полностью совпадает с пропагандистскими нарративами государства-террориста.

"Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был изъят с трибун примерно через 10 минут. Однако факт этого инцидента нас очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА.

Защитники "Азовстали", также известные как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру.

Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем", – говорится в письме УАФ.

"Динамо" в Греции уступило "Арису" со счетом 1:0 . Ответный матч между командами запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3.

Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

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