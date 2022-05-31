"Одесса, Россия": российский клуб "оккупировал" украинский город, где родился экс-звезда сборной Украины (фото)

Московское "Динамо" опубликовало скандальный видеоролик, снятый за день до войны, которую Россия развернула против Украины.

Он был приурочен к переподписанию контрактов с тренерским штабом Сандро Шварца, в который входил украинец Андрей Воронин.

Видео, снятое 23 февраля, опубликовали на Youtube-канале клуба сегодня, 31 мая.

В ролике поочередно были представлены все члены штаба Шварца. Среди них был и Воронин. В видеоролике на бланке, представляющем досье на украинца, в пункте место рождения неожиданно указано: Одесса, Россия.

Фото: скриншот с видео

Кроме того, Одесса как место рождения указано у директора по видеоаналитике Даниэля Фишера, который родился в Германии. У тренера по физподготовке Ивана Карандашова, родившегося в Кишиневе, местом рождения указана Москва.

Отметим, что Воронин покинул московское "Динамо" 1 марта в связи с начавшимся 24 февраля полномасштабным российским вторжением в Украину.

Напомним, что бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец посетил вечеринку в честь завершения сезона в чемпионате России, где он выступает за московское "Динамо".

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