Один гол в шести матчах: Украина отдалилась от топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА

Один гол в шести матчах: Украина отдалилась от топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА

Отставание нашей национальной ассоциации Шотландии составляет 0.7 балла.

После матчей 2-го тура группового этапа еврокубков произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Украина, как и раньше, остается на 11-й позиции, однако отставании от первой десятки возросло.

На этой неделе украинские клубы, к сожалению, не впечатлили своими выступлениями на арене. В Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" (0:0), а "Динамо" потерпело разгром от "Баварии" (0:5). А в Лиге конференций "Заря" была разбита "Ромой" (0:3). Таким образом, по итогам матчей 28-30 сентября только "горняки" положили в таблице коэффициентов 0.2 балла.

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Отметим, что в первом туре Украина набрала идентичное количество очков - "Динамо" добыло ничью против "Бенфики". Как ни печально, но за два тура еврокубков украинские клубы забили всего один мяч (гол престижа "Зари" в ворота "Буде-Глимт").

На 10-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА перед Украиной расположилась Шотландия, которая до этого находилась на 9-м месте. На одну позицию вниз шотландцев подвинула Россия благодаря победам "Зенита" в Лиге чемпионов и "Спартака" в Лиге Европы.

Теперь отставание Украины от десятого места (Шотландия) составляет 0.7 балла, а от 9-го (Россия) - больше балла.

Таблица коэффициентов УЕФА (после второго тура сезона 2021/22)

1. Англия - 90.642 (7/7)

2. Испания - 82.571 (7/7)

3. Италия - 65.904 (7/7)

4. Германия - 64.213 (7/7)

5. Франция - 46.417 (6/6)

6. Португалия - 45.217 (4/6)

7. Нидерланды - 36.500 (5/5)

8. Австрия - 32.850 (4/5)

9. Россия - 31.683 (3/5)

10. Шотландия - 31.300 (2/5)

11. Украина - 30.600 (3/5)

12. Сербия - 28.875 (2/4)

13. Бельгия - 28.000 (4/5)

Место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона влияет на распределение еврокубковых путевок в кампании-2023/24. Финиш в топ-10 позволит чемпиону страны непосредственно попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

11-е место также даст прямую путевку в групповой раунд, если победитель Лиги чемпионов квалифицируется туда по итогам чемпионата.

В следующем сезоне-2022/23 Украина точно не будет иметь прямой пропуск в группу ЛЧ - чемпион начнет выступления с плей-офф раунда, а вице-чемпион - со второго раунда квалификации.

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