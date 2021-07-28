Один из фаворитов боксерского турнира Олимпиады-2020 с треском провалился: был нокаутирован во 2-м раунде (видео)

Неожиданный результат из Токио.
Титулованный казахстанский боксер и капитан своей сборной Василий Левит потерпел сенсационное поражение в 1/8 финала Олимпийских игр-2020.
33-летний тяжеловес прекратил борьбу на турнире после первого же боя, проиграв испанцу Эммануэлю Рейесу. Левит был жестко нокаутирован во втором раунде.
- Левит - серебряный призер Олимпиады-2016 и двукратный бронзовый призер Чемпионатов мира.
- Василий считался одним из главных претендентов на победу на Играх в Токио.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка.