Один из лидеров "Динамо" получил ужасную травму в матче Лиги Европы с "Фенербахче": на сколько он выбыл

23-летний футболист "бело-синих" и сборной Украины на 67-й минуте матча в Стамбуле был вынужден покинуть поле на носилках.

Шапаренко травмировался, когда с нарушением правил пытался отобрать мяч у соперника. Вместо него на поле вышел Владимир Шепелев.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, травма Шапаренко оказалась очень серьезной. У украинца диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Он рискует больше не сыграть до конца 2022 года.

Отметим, что это большая потеря не только для "Динамо", но и для сборной Украины. В сентябре команда Александра Петракова проведет заключительные поединки Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

Напомним, "Динамо" досадно уступило "Фенербахче" (2:1), пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайма время.

В другом противостоянии группы B обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака проиграл французскому "Ренну" - 1:2.

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" - АЕК Ларнака, "Ренн" - "Фенербахче".

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