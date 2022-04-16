Один из лидеров фанатского движения "Шахтера" погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Один из лидеров фанатского движения "Шахтера" погиб, защищая Украину от российских оккупантов

У него осталась маленькая дочь.

Несколько дней назад от рук российских захватчиков погиб преданный фанат донецкого "Шахтера" и своей родины Славик "Сява".

Об этом сообщил другой член ультрас "горняков" Виталий Овчаренко на своей странице в Facebook.

Погибший украинский воин являлся одним из лидеров фанатского движения донецкой команды. У него осталась дочь, которая сейчас учится во 2-м классе.

Несколько дней назад в войне против российских кафиров погиб один из лучших из нас — хулиган фанатского движения Шахтера. Опубликовано Vitalii Ovcharenko Пятница, 15 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады.

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