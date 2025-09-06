Один из лидеров сборной Украины покинул лагерь команды перед вторым матчем отбора ЧМ-2026

Виктор Цыганков / © Associated Press

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков покинул лагерь сборной Украины перед вторым матчем группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

27-летний вингер не успеет восстановиться от мышечного повреждения, которое получил в игре за "Жирону", до поединка с Азербайджаном. Из-за этого он вынужден вернуться в расположение каталонского клуба.

Отметим, что Цыганков также не попал в заявку сборной Украины на стартовый матч отбора ЧМ-206 против Франции, который завершился поражением "сине-желтых" (0:2).

Матч Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В другом поединке 2-го тура группы D французы примут Исландию, которая на старте квалификации дома разгромила Азербайджан (5:0) и возглавила этот квартет.

Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.