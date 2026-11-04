Один из лидеров сборной Украины получил травму и пропустит решающие матчи Лиги наций

Виктор Цыганков / © Associated Press

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Вингер амстердамского "Аякса" Виктор Цыганков не попал в заявку сборной Украины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций-2026/27.

Как сообщил главный тренер нидерландского клуба Мичел, 28-летний украинец получил повреждение в поединке Эредивизи против "Спарты" Роттердам, который завершился поражением его команды со счетом 1:2. Его заменили сразу после перерыва.

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Из-за травмы он не только пропустил следующий поединок клуба против АЗ, в котором амстердамцы одержали минимальную победу (1:0), но и не получил вызов в национальную команду на матчи Лиги наций в ноябре.

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"Виктор получил травму во время предыдущего матча. Пока мы не знаем, насколько серьезна травма, это станет известно позже. Мы не знаем точно, что это за травма, так что придется подождать и посмотреть", — прокомментировал Мичел состояние здоровья Цыганкова после матча против АЗ.

В этом сезоне Виктор провел восемь матчей за "Аякс" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

В составе сборной Украины вингер сыграл 71 поединок, отличившись 14 забитыми мячами.

Решающие матчи группового раунда Лиги наций украинцы проведут 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

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После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

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