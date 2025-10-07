Один из лидеров сборной Украины пропустит октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Виктор Цыганков / © Associated Press

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков выбыл из состава "сине-желтых" на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

27-летний игрок не сможет помочь национальной команде из-за травмы, сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее в лагерь украинской сборной довызвали дебютанта – полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня.

Также полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько заменил в заявке хавбека турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, который получил травму.

Команда Сергея Реброва 10 октября на выезде сыграет с Исландией, после чего 13 октября будет принимать Азербайджан.

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Напомним, в стартовых матчах отбора в чемпионат мира-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).