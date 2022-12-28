Один из лидеров сборной Украины пропустит следующий этап Кубка мира по биатлону

Украинский биатлонист Артем Прима не примет участия в четвертом этапе Кубка мира, который состоится в Поклюке.

Об этом сообщил старший тренер команды Юрай Санитра в комментарии Общественное Спорт.

"В это время, в начале второго триместра, будем страдать из-за Артема Прима, которому нужно сделать коррекцию из-за проблем со здоровьем. К этому же добавились еще и проблемы с коронавирусом, но, к счастью, без сильных последствий", – говорится в сообщении.

Спортсмен подтвердил, что не выступит в Словении, хотя отправится туда с командой. В состав "сине-желтых" вошли Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Виталий Мандзин.

На этапе в Поклюке состоятся женский спринт (5 января), мужской спринт (6 января), женские и мужские гонки преследования (7 января), сингл-микст и смешанная эстафета.

Напомним, что Артем из-за травмы пропустил чемпионат Украины по биатлону.

На последнем этапе Кубка мира 2022 года – во французском Анси – Прима продемонстрировал лучшие результаты Украины в этом сезоне, финишировав на десятой позиции в гонке преследования.

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