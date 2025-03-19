Один из лидеров сборной Украины рискует пропустить матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций

Артем Довбик подхватил инфекцию.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик может пропустить первый матч плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций против команды Бельгии.
Об этом главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сообщил во время пресс-конференции накануне поединка.
"Довбик? Да, к сожалению, Артем вчера обратился с высокой температурой, у него инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим, но сегодня он не тренируется в общей группе", – сказал Ребров.
Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.
Ранее сообщалось, что сборная Украины понесла кадровую потерю перед матчами плей-офф Лиги наций против Бельгии – лагерь национальной команды из-за повреждения покинул защитник Максим Таловеров, которому уже нашли замену.
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