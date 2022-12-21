Один из лидеров сборной Украины во второй раз пропустит национальное первенство по биатлону: известная причина

Прима надеется залечить травму до начала следующего этапа Кубка мира.

Украинский биатлонист Артем Прима не сможет принять участие в чемпионате Украины-2022/23, который состоится в Яворове с 22 по 26 декабря.

Об этом Прима сообщил в комментарии Общественное Спорт.

Биатлонист должен залечить старую травму, из-за которой он пропускал первый старт сезона в Контиологте.

Он надеется выступить на первом этапе 2023 в Словении, который состоится 5-8 января.

В прошлом сезоне Прима также пропускал чемпионат Украины. В последний раз он участвовал в зимнем национальном первенстве в сезоне 2020/21 и тогда выиграл "золото" в финале суперспринта.

На последнем этапе Кубка мира 2022 года – во французском Анси – Прима продемонстрировал лучшие результаты Украины в этом сезоне, финишировав на десятой позиции в гонке преследования.

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