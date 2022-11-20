Один из лидеров "Шахтера" перенес операцию: стали известны сроки восстановления

Марьян Швед пропустит не менее 8 недель из-за травмы.

Вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед перенес операцию и вернулся во Львов.

Об этом сообщается на страницах "горняков" в социальных сетях.

25-летний футболист продолжает курс реабилитации. На полное восстановление ему понадобится до 8 недель. Таким образом, Швед вернется на поле уже в следующем году.

Марьян Швед перенес операцию и вернулся во Львов. Полузащитник продолжает курс реабилитации. На полное восстановление Шведу понадобится до 8 недель. Желаем скорейшего восстановления, Марьян! #Shakhtar Опубликовано FC SHAKHTAR Воскресенье, 20 ноября 2022 г.

Добавим, что Швед успешно начал свои выступления за "Шахтер", оформив дубль в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпцига". В УПЛ на его счету один гол и один ассист в трех поединках.

С начала октября Швед не выходил на поле из-за хронического повреждения паха.

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