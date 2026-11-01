Один из лучших боксеров мира на глазах у Усика вернул себе чемпионский пояс

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (64-3-2, 39 КО) одержал победу над Кристианом Мбилли (29-1-1, 24 КО) в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 1 ноября на арене "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продолжался всю дистанцию и завершился победой Альвареса единогласным решением судей — 115:112, 116:111, 117:110.

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Таким образом, Канело отобрал у Мбилли титул WBC и снова стал чемпионом мира во втором среднем весе.

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Видеообзор боя

Отметим, что мексиканец готовился к бою со своей командой в тренировочном лагере Александра Усика в Испании, а сам украинец присутствовал на поединке в Эр-Рияде.

После завершения боя Усик поднялся на ринг и поздравил Альвареса с победой.

"Это так трудно объяснить. Это что-то невероятное, это ощущение. Как будто выиграл мой первый титул. Тридцать один год как профессионал. Шестнадцать лет назад я выиграл свой первый титул. Теперь я снова выиграл титул. Я так горжусь", — сказал Альварес после боя.

Добавим, что свой предыдущий бой 36-летний Сауль провел в сентябре 2025 года, уступив единогласным решением судей американцу Теренсу Кроуфорду в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. После этого мексиканец перенес операцию на локте.

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31-летний Мбилли потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Француз стал обладателем пояса WBC после того, как организация лишила Кроуфорда титула.

Ранее сообщалось, что Усик подтвердил намерения сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом.

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