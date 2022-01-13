Один из лучших боксеров мира подал в суд на промоутера Ломаченко за расизм, тот ответил на обвинения

Один из лучших боксеров мира подал в суд на промоутера Ломаченко за расизм, тот ответил на обвинения

Теренс Кроуфорд пожаловался на дискриминацию темнокожих бойцов со стороны Боба Арума.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Теренс Кроуфорд подал в суд на свою бывшую промоутерскую компанию Top Rank и ее главу Боба Арума.

34-летний непобедимый американский боксер обвинил 90-летнего промоутера в том, что он дискриминирует темнокожих бойцов и умышленно не хочет продвигать их карьеры.

Сумма иска Кроуфорда против Арума составляет 10 миллионов долларов, пишет BoxingScene.

Арум не заставил себя ждать с ответом на обвинения Теренса, назвав их неоправданными. Промоутер украинца Василия Ломаченко убежден, что Кроуфорд просто хочет завладеть его деньгами.

"Иск Кроуфорда против Top Rank необоснован, а его гнусные обвинения в расизме - безрассудны и неоправданы. Он это знает и его адвокат это знает. Всю свою карьеру промоутера я провел как чемпион среди чернокожих, латиноамериканских и других цветных боксеров.

И я нисколько не сомневаюсь, что суд посмотрит на иск со стороны Кроуфорда как попытку умышленного вымогательства", - цитирует слова Арума BoxingScene.

Коуфорд, завоевав титул WBO в 2018 году, уже пять раз успешно защищал свой пояс. Он остается непобедимым на профессиональном ринге: на его счету 38 выигранных боев (29 - нокаутом) и ни одного поражения.

В последнем поединке Кроуфорд в ноябре прошлого года техническим нокаутом в 10-м раунде победил своего соотечественника Шона Портера. После этого боя Теренс прекратил сотрудничество с Top Rank.

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