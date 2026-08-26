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Один из лучших боксеров мира прибыл в Украину и встретился с Зеленским
Теренс Кроуфорд сделал Президенту Украины особенный подарок.
Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд, который в конце прошлого года объявил о завершении карьеры, прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщается на официальной странице Президента Украины в Instagram.
Зеленский поблагодарил Кроуфорда за визит и поддержку Украины, а также рассказал, что в подарок получил от боксера щенка американского питбультерьера.
"Сегодня в Украине легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд. Он с первых дней войны поддерживает нашу страну, наш народ. Очень ценим то, что такие люди рядом с украинцами и украинками.
В знак солидарности Теренс подарил щенка американского питбультерьера — девочку Фрею. Ее дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи, а теперь Фрея носит имя в честь будущей системы ПВО FREYJA как символ нашей защиты.
Спасибо за встречу и этот очень теплый и особенный подарок. Спасибо за поддержку и уважение к нашему народу", — написал Зеленский.
Отметим, что Теренс отправился на пенсию непобедимым. В его активе 42 победы (31 — нокаутом) в 42 поединках на профессиональном ринге.
За свою карьеру Кроуфорд становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных дивизионах.
Свой последний бой американец провел в сентябре 2025 года, одолев единогласным решением судей мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.