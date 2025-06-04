Один из лучших боксеров мира спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © queensberrypromotions

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Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на предстоящий объединительный поединок между чемпионом мира в хевивете по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

37-летний непобедимый американец не сомневается в том, что украинец во второй раз одолеет британца.

В частности, он вспомнил скандальный удар в первом бою между Усиком и Дюбуа, когда Даниэль попал Александру ниже пояса.

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"Усик победит, безусловно. В первом бою был удар ниже пояса. Усик победит", – приводит слова Кроуфорда издание Seconds Out.

К слову, Кроуфорд занимает третье место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии журнала The Ring, который возглавляет Усик.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Отметим, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Позже Дюбуа объяснил, почему толкнул и обозвал Усика во время битвы взглядов.

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Ранее в Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, букмекеры уже определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.