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Один из лучших бомбардиров в истории: умер легендарный футболист Герд Мюллер

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Один из лучших бомбардиров в истории: умер легендарный футболист Герд Мюллер

twitter.com/goal?lang=ru

Бывший форвард ушел из жизни на 76-м году жизни.

В Германии скончался легенда мирового футбола Герд Мюллер. Ему было 75 лет, он был одним из лучших бомбардиров в истории.

Соболезнования родным и близким бывшего футболиста уже выразила мюнхенская "Бавария", за которую тот выступал на протяжении 15 лет.

"Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет", - говорится в заявлении клуба.

Последние годы жизни Герд боролся с болезнью Альцгеймера.

  • Мюллер становился чемпионом мира и Европы в составе сборной ФРГ.
  • С "Баварией" он выиграл 13 трофеев, включая 3 Кубка чемпионов.
  • Герд - лучший бомбардир в истории чемпионата Германии (365 голов) и "Баварии" (525 голов).
  • За карьеру Мюллер забил 735 мячей и входит в десятку лучших бомбардиров в истории футбола.
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