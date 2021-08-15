Один из лучших бомбардиров в истории: умер легендарный футболист Герд Мюллер

Один из лучших бомбардиров в истории: умер легендарный футболист Герд Мюллер

Бывший форвард ушел из жизни на 76-м году жизни.

В Германии скончался легенда мирового футбола Герд Мюллер. Ему было 75 лет, он был одним из лучших бомбардиров в истории.

Соболезнования родным и близким бывшего футболиста уже выразила мюнхенская "Бавария", за которую тот выступал на протяжении 15 лет.

"Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет", - говорится в заявлении клуба.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Последние годы жизни Герд боролся с болезнью Альцгеймера.

Мюллер становился чемпионом мира и Европы в составе сборной ФРГ.

С "Баварией" он выиграл 13 трофеев, включая 3 Кубка чемпионов.

Герд - лучший бомбардир в истории чемпионата Германии (365 голов) и "Баварии" (525 голов).

За карьеру Мюллер забил 735 мячей и входит в десятку лучших бомбардиров в истории футбола.

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