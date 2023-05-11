Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Селезнев завершил карьеру и анонсировал прощальный матч

Экс-форвард сборной Украины в своей последней игре будет собирать средства для ВСУ.

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев объявил о завершении футбольной карьеры.

Об этом 37-летний форвард сообщил на своей странице в Instagram.

Также Селезнев анонсировал проведение своего прощального матча в Ужгороде на стадионе "Авангард". Этот поединок будет благотворительным с целью собрать средства для украинских военных, которые защищают нашу родину от российских оккупантов.

"Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организовываем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику.

Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам парни и девушки!

Матч состоится в Ужгороде на "Авангарде". Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Вместе – победим. Слава Украине, друзья!", – написал Селезнев.

Ранее СМИ сообщали, что прощальный матч Селезнева состоится 6 июня. Сыграть в нем пригласят действующих и бывших звезд украинского футбола.

На протяжении своей карьеры Селезнев защищал цвета украинских "Шахтера", "Арсенала", "Днепра", "Колоса" и "Миная". За границей Евгений выступал за российскую "Кубань", турецкие "Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор", а также испанскую "Малагу".

Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории украинской Премьер-лиги со 117 голами в активе. Больше него в чемпионате Украины забивали только Сергей Ребров и Максим Шацких – по 123 гола.

На счету Селезнева также 11 забитых мячей в 57 матчах за сборную Украины.

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