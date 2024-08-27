Один из лучших голкиперов в истории Польши объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь "Ювентуса" и сборной Польши Войцех Щенсный объявил о завершении игровой карьеры.

О своем решении 34-летний польский голкипер сообщил в соцсетях.

Последним клубом в его карьере был "Ювентус". Поляк покинул "Старую синьору" в августе этого года, договорившись о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2025 года.

За туринцев Войцех выступал с 2017 по 2024 год, трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.

До этого Щенсный играл за лондонский "Арсенал", "Брентфорд" и "Рому". Вместе с "канонирами" завоевал два Кубка и Суперкубок Англии.

Суммарно на клубном уровне Войцех провел 432 матча, в которых пропустил 434 гола.

За сборную Польши он выступал с 2009 по 2024 год, сыграл 84 матча и пропустил 83 гола. В составе "Кадры" принял участие в двух чемпионатах мира (2018 и 2022), а также в четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020, 2024).

Последним турниром в его карьере стало Евро-2024, на котором Щенсный принял участие в двух матчах группового этапа. На континентальном первенстве поляки не смогли выйти в плей-офф, набрав одно очко в квартете с Австрией, Францией и Нидерландами.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину польский вратарь активно помогал украинским беженцам.

Жена Войцеха – певица и актриса Марина Лученко, которая родом из Винницы. В двухлетнем возрасте она вместе с родителями переехала в Польшу. Пара начала встречаться в 2013 году, а в мае 2016-го состоялась свадьба. В 2018 году у них родился сын Лиам.

Напомним, после победного матча против Саудовской Аравии на чемпионате мира 2022 года Щенсный завершил интервью лозунгом "Слава Украине".

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