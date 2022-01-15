Один из лучших: Миколенко узнал оценку в дебютном матче в АПЛ

Один из лучших: Миколенко узнал оценку в дебютном матче в АПЛ

Только два игрока "ирисок" получили оценку выше украинского защитника.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде неожиданно уступил "Норвичу" — 2:1 .

Для украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко этот матч стал первым в английской элите.

Известный портал WhoScored достаточно высоко оценил дебют Виталия Миколенко в АПЛ.

whoscored.com

Украинец получил отметку 6,9.

Среди игроков "Эвертона" оценка украинца – третья. Выше его портал оценил только нападающего Ришарлисона, который вышел на поле на 54-й минуте и через шесть минут забил гол (7,7 балла), а также защитника Бена Годфри (7,0).

Читайте также:

"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл главного конкурента в АПЛ

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" закрепиться в лидерах Бундеслиги

"Я очень поражен": тренер "Эвертона" похвалил Миколенко за трудолюбие и изучение английского языка