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Один из лучших: Миколенко узнал оценку в дебютном матче в АПЛ

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Один из лучших: Миколенко узнал оценку в дебютном матче в АПЛ

http://www.evertonfc.com/

Только два игрока "ирисок" получили оценку выше украинского защитника.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде неожиданно уступил "Норвичу"2:1.

Для украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко этот матч стал первым в английской элите.

Известный портал WhoScored достаточно высоко оценил дебют Виталия Миколенко в АПЛ.

© whoscored.com
whoscored.com

Украинец получил отметку 6,9.

Среди игроков "Эвертона" оценка украинца – третья. Выше его портал оценил только нападающего Ришарлисона, который вышел на поле на 54-й минуте и через шесть минут забил гол (7,7 балла), а также защитника Бена Годфри (7,0).

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