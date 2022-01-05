Один из лучших украинских футболистов сдал положительный тест на COVID-19

Роман Яремчук вынужден отправиться на самоизоляцию.
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук заразился коронавирусом.
Об этом сообщает португальское издание Record.
Кроме 26-летнего украинца, положительные тесты на COVID-19 сдали еще три футболиста первой команды "орлов" - Пицци, Неманья Радоньич и Мили Свилар.
Отметим, что Яремчук уже не впервые заболел коронавирусом. Ранее Роман сдал положительный тест в ноябре 2020 года.
- В нынешнем сезоне на счету украинского форварда 22 матча за "Бенфику" во всех турнирах, 7 голов и две результативные передачи.
- "Бенфика" проведет следующий матч 9 января против "Пасуш де Феррейра" в Чемпионате Португалии.
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