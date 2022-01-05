Один из лучших украинских футболистов сдал положительный тест на COVID-19

Один из лучших украинских футболистов сдал положительный тест на COVID-19

Роман Яремчук вынужден отправиться на самоизоляцию.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук заразился коронавирусом.

Об этом сообщает португальское издание Record.

Кроме 26-летнего украинца, положительные тесты на COVID-19 сдали еще три футболиста первой команды "орлов" - Пицци, Неманья Радоньич и Мили Свилар.

Отметим, что Яремчук уже не впервые заболел коронавирусом. Ранее Роман сдал положительный тест в ноябре 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету украинского форварда 22 матча за "Бенфику" во всех турнирах, 7 голов и две результативные передачи.

"Бенфика" проведет следующий матч 9 января против "Пасуш де Феррейра" в Чемпионате Португалии.

Читайте также:

Клуб лучшего украинского форварда остался без главного тренера

Коронавирус не отступает: топовую битву за финал Кубка английской лиги пришлось перенести