Один из лучших волейболистов мира объявил о возвращении в сборную Украины

Бывший капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, который в марте прошлого года объявил о завершении карьеры в национальной команде, снова будет играть за "сине-желтых".

Об этом 28-летний волейболист, который выступает за итальянскую "Перуджу", сообщил в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

По словам Плотницкого, он планирует принять участие в обоих международных турнирах — Лиге наций и чемпионате Европы.

"Да, мы уже имели договоренность с тренером. Есть приблизительные даты, когда я приеду — это зависит от того, как я буду добираться до Марибора, потому что мы в Словении будем к Лиге наций готовиться. Вроде как на все матчи буду ехать, и Лигу наций и Евро, не говорили мы о каких-то пропусках, пока что, что что-то сыграю, что-то не сыграю. В общем должен все играть — подразумевается, что то, что мне будут давать играть", — отметил Плотницкий.

Провести первый официальный матч после возвращения в состав сборной Плотницкий может уже 10 июня, когда Украина стартует в розыгрыше Лиги наций поединком против Японии.

В этом сезоне Плотницкий вместе с "Перуджой" стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу, завоевав уже 12-й трофей с итальянской командой. Также клуб украинца продолжает выступления в Лиге чемпионов и Суперлиге Италии, в обоих из которых прошел в полуфинал.

Последний раз Плотницкий играл за сборную Украины в 2023 году — принял участие во всех четырех турнирах, где выступали "сине-желтые": Золотой Евролиге, Кубке претендентов, Евро и олимпийской квалификации.

Плотницкий в составе сборной Украины одержал победу в Золотой Евролиге-2017 и еще дважды соревновался в ее финалах (2021, 2023).