Один из матчей 7-го тура УПЛ перенесли из-за массовых ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами

Матч 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Черноморец" - "Кривбасс" перенесен из-за угрозы ракетных ударов по территории Украины со стороны РФ.

Об этом одесский клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.

"По взаимному согласию команд игра чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Кривбассом" 14 октября не состоится. Ведь жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти по всем регионам Украины, повлияли на футбольную жизнь страны. ФК "Черноморец" благодарит своих криворожских коллег за совместное решение о переносе поединка. Все наши мысли сейчас о мире и покое на украинской земле. Спасибо нашим защитникам за постоянную заботу об этом", - говорится в сообщении "моряков".

Новая базовая дата проведения этой игры - 2 декабря 2022 года.

Напомним, ранее матч 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок из-за масштабного ракетного удара, который Россия 10 октября нанесла по территории Украины.

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