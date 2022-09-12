Один из матчей ближайшего тура Лиги чемпионов перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II

УЕФА официально сообщил о переносе поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи".

Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II игра, которая была запланирована на 13 сентября, состоится на день позже - 14 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Перенос поединка в организации объяснили "организационными трудностями" и "ограниченными ресурсами полиции" в связи с подготовкой и проведением прощальных событий в память королевы Елизаветы II.

Встреча "Рейнджерс" и "Наполи" в Юношеской лиге УЕФА также перенесена с 13-го на 14 сентября.

Кроме того, на эти игры не будут допущены неаполитанские болельщики. Чтобы все было справедливо, фанаты "Рейнджерс" также не смогут посетить матч их команды против "Наполи", который состоится 26 октября в Неаполе.

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Наполи" сенсационно разгромил дома "Ливерпуль" (4:1), а "Рейнджерс" на выезде потерпел сокрушительное поражение от "Аякса" (0:4).

дома "Ливерпуль" (4:1), а "Рейнджерс" на выезде потерпел сокрушительное поражение от "Аякса" (0:4). Ранее из-за смерти королевы Елизаветы II были перенесены все матчи ближайшего тура мужского и женского Чемпионата Англии (все дивизионы), а также Чемпионата Шотландии.

Напомним, Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Она была одной из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали на телевидении.

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