- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Один из самых богатых футбольных клубов мира уволил главного тренера
"Челси" решил расстаться с Энцо Мареской.
Английский "Челси" уволил Энцо Мареску с поста главного тренера команды.
Об этом лондонский клуб сообщил на официальном сайте.
Мареска возглавил "Челси" летом 2024 года. Под его руководством "синие" провели 90 матчей, в которых одержали 55 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений.
45-летний итальянский специалист завоевал с "пенсионерами" два трофея: выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира-2025.
В настоящее время "Челси" занимает пятое место в АПЛ, имея 30 очков после 19 туров. Отставание от лидера чемпионата "Арсенала" составляет 15 баллов.
В первом матче 2026 года "синие" в воскресенье, 4 января, на выезде сыграют против "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что в последний день 2025 года клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера.