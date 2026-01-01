Один из самых богатых футбольных клубов мира уволил главного тренера

Энцо Мареска / © Associated Press

Английский "Челси" уволил Энцо Мареску с поста главного тренера команды.

Об этом лондонский клуб сообщил на официальном сайте.

Мареска возглавил "Челси" летом 2024 года. Под его руководством "синие" провели 90 матчей, в которых одержали 55 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений.

45-летний итальянский специалист завоевал с "пенсионерами" два трофея: выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира-2025.

В настоящее время "Челси" занимает пятое место в АПЛ, имея 30 очков после 19 туров. Отставание от лидера чемпионата "Арсенала" составляет 15 баллов.

В первом матче 2026 года "синие" в воскресенье, 4 января, на выезде сыграют против "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что в последний день 2025 года клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера.