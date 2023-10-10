Один из самых дорогих футболистов мира неожиданно объявил о завершении карьеры в 32 года

Бывший полузащитник "Челси", "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар закончил футбольную карьеру.

О своем решении 32-летний футболист сообщил в собственных соцсетях.

"Вы должны прислушаться к себе и вовремя говорить "стоп". После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог реализовать свою мечту, я играл и развлекался на многих полях по всему миру. В течение моей карьеры мне удалось встретить замечательных менеджеров, тренеров и одноклубников – спасибо всем за эти замечательные моменты, я буду скучать по вам всем.

Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл: "Лилль", "Челси", "Реал". И спасибо сборной Бельгии. Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советчикам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена.

Наконец, огромное спасибо вам, моим фанатам, следившим за мной все эти годы, и за вашу поддержку повсюду, где бы не играл. Пришел момент проводить время с близкими и получать новый опыт. Увидимся за пределами поля, мои друзья", – написал Азар.

Отметим, что летом 2019 года за трансфер Азара заплатили одну из самых больших сумм в мировом футболе. Переход бельгийца из лондонского "Челси" стоил мадридскому "Реалу" около 100 миллионов евро.

В июне этого года "Реал" досрочно прекратил сотрудничество с Азаром, хотя его контракт со "сливочными" был рассчитан до лета 2024 года.

Проявить себя в Испании хавбеку помешали постоянные травмы. За четыре года в "Реале" бельгиец сыграл всего 76 матчей, забив семь голов и сделав 12 результативных передач.

В составе "Королевского клуба" он выиграл восемь трофеев: Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и два Суперкубка Испании.

Кроме того, вместе с "Челси" бельгиец по два раза выиграл АПЛ и Лигу Европы, по разу – Кубок Англии и Кубок английской лиги. В составе "Лилля" он по разу становился победителем чемпионата и Кубка Франции.

Со сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

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