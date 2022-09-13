Один из самых престижных марафонов мира продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Организаторы знаменитого Бостонского марафона приняли решение отстранить бегунов из стран-агрессоров еще на один год из-за полномасштабной войны, которую Россия при содействии Беларуси развязала против Украины.

В этом году Бостонская спортивная ассоциация (BAA) не допустила спортсменов из России и Беларуси к марафону в США из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Теперь же "бан" представителей стран-агрессоров был продлен еще на год.

Об этом сообщается на официальном сайте Бостонского марафона.

Отмечается, что бегуны из РФ и Беларуии смогут принять участие в соревнованиях 2023 только под нейтральным флагом. Бостонский марафон-2023 запланирован на 17 апреля.

Напомним, что Бостонский марафон - один из старейших и самых престижных в мире марафонских забегов, а также старейший из марафонских забегов, которые проходят ежегодно. Первый Бостонский марафон состоялся больше столетия назад - в 1897 году.

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