Один из самых титулованных горнолыжников неожиданно завершил карьеру

В четверг, 29 декабря, австрийский горнолыжник Маттиас Майер объявил о завершении карьеры.

Это произошло за несколько часов до старта супергиганта на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, в котором 32-летний спортсмен должен был принять участие. Свое решение Майер объяснил слабой формой этого сезона.

"Я провел великолепный прошлый сезон с третьим олимпийским титулом, и я хорошо начал этот. Я счастлив. Но с меня достаточно. Жизнь есть жизнь, она длится. Это было действительно хорошее время. Я должен поблагодарить австрийскую лыжную команду, которая так усердно работала. Посмотрим, что принесут мне следующие дни", – сказал спортсмен в комментарии Eurosport.

Наибольшими успехами 32-летнего спортсмена есть олимпийские золотые медали в скоростном спуске на Олимпиаде-2014 и в супергиганте на Играх-2018 и 2022 годов. Он стал первым лыжником, выигравшим "золото" на трех зимних Играх подряд. Также в его активе бронза в скоростном спуске Пекина-2022.

В течение карьеры одержал 11 побед на Кубках мира, имел 45 подиумов.

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