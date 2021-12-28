Один из самых титулованных клубов Франции исключен из национального кубка

Один из самых титулованных клубов Франции исключен из национального кубка

Также участие в турнире прекратил и столичный коллектив.

Двое французских клубов "Лион" и "Париж" исключены из национального кубка .

Об этом сообщает пресс-служба местной Федерации футбола.

Отметим, что подобное решение связано с действиями фанатов, затеявших массовую драку в перерыве, приведшей к тому, что большая часть болельщиков оказалась на футбольном поле в очном противостоянии в рамках 1/32 финала турнира.

Командам удалось провести только первый тайм, завершившийся со счетом 1:1, после чего игра была отменена.

Как следствие Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции наказал "Париж" проведением следующих пяти домашних матчей без зрителей и штрафом в размере 10 тысяч евро. Фанаты "Лиона" не смогут посещать выездные матчи команды до конца сезона 2021/22. Также клуб получил условную дисквалификацию на следующий сезон и должен выплатить 52 тысячи евро штрафа.

Добавим, что из-за исключения обеих команд "Ницца" автоматически оказалась в следующей стадии соревнований, ведь именно она должна была играть с победителем пары "Париж" — "Лион".