Один из самых титулованных клубов Португалии направил украинцам гуманитарную помощь

Один из самых титулованных клубов Португалии направил украинцам гуманитарную помощь

"Бенфика" Романа Яремчука не остается в стороне от борьбы украинского народа с оккупантами.

Португальская "Бенфика" присоединилась к помощи украинцам, продолжающим защищать родную землю от российских захватчиков.

Лиссабонский клуб направил в Украину гуманитарный груз, откликнувшись на информацию от донецкого "Шахтера". Гуманитарную помощь передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области.

"Товары первой необходимости, среди которых медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, вода и напитки, были собраны в Португалии и доставлены на территорию Украины. По договоренности с Министерством внутренних дел гуманитарный груз передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области", - говорится в сообщении донецкого клуба.

Добавим, что за "Бенфику" выступает украинский форвард Роман Яремчук. Ранее он встретился с юными украинскими беженцами на стадионе в Лиссабоне.

"Бенфика" - один из самых титулованных клубов Португалии. Лиссабонский клуб является 37-кратным чемпионом Португалии, 29-кратным обладателем Кубка и 8-кратным - Суперкубком страны.

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