Один из самых титулованных клубов Португалии направил украинцам гуманитарную помощь

"Бенфика" Романа Яремчука не остается в стороне от борьбы украинского народа с оккупантами.
Португальская "Бенфика" присоединилась к помощи украинцам, продолжающим защищать родную землю от российских захватчиков.
Лиссабонский клуб направил в Украину гуманитарный груз, откликнувшись на информацию от донецкого "Шахтера". Гуманитарную помощь передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области.
"Товары первой необходимости, среди которых медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, вода и напитки, были собраны в Португалии и доставлены на территорию Украины. По договоренности с Министерством внутренних дел гуманитарный груз передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области", - говорится в сообщении донецкого клуба.
Добавим, что за "Бенфику" выступает украинский форвард Роман Яремчук. Ранее он встретился с юными украинскими беженцами на стадионе в Лиссабоне.
"Бенфика" - один из самых титулованных клубов Португалии. Лиссабонский клуб является 37-кратным чемпионом Португалии, 29-кратным обладателем Кубка и 8-кратным - Суперкубком страны.
Читайте также:
"Говорил, что у нас есть только один футболист уровня сборной": капитан "Динамо" ответил Маркевичу на критику
МОК ответил на призыв отстранить представителей стран-агрессоров
"Свиноматки, рожающие детей под алкоголем": известный украинский вратарь - о российских матерях оккупантов