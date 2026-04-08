Один из самых титулованных тренеров мирового футбола: все достижения и трофеи Мирчи Луческу

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 7 апреля, умер бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Мирча является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. За свою карьеру он выиграл 38 трофеев и занимает третье место по этому показателю среди тренеров.

Больше него завоевали только Алекс Фергюсон (50) и Хосеп Гвардиола (40).

Самым успешным этапом карьеры Луческу стала работа в донецком "Шахтере", где румынский специалист выиграл 22 трофея за 12 лет (2004-2016). С "горняками" он завоевал 8 титулов чемпиона Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей — Кубок УЕФА.

Также Мирча возглавлял киевское "Динамо" (2020-2023), оформив со столичной командой "золотой требл" (золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины) в сезоне-2020/2021.

Также Луческу выигрывал трофеи с турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", румынскими "Рапидом" и "Динамо Бухарест".

Вашему вниманию список всех достижений и трофеев Луческу.

"Корвинул"

1980 - 1-я лига Румынии (как играющиц тренер)

"Динамо" Бухарест

1986, 1990 — Кубок Румынии.

1990 — Чемпионат Румынии

"Брешия"

1992 — Серия Б

1994 — Англо-итальянский кубок

"Рапид" Бухарест

1998 — Кубок Румынии

1999 — Чемпионат Румынии.

2000 — Суперкубок Румынии.

"Галотасарай"

2000 — Суперкубок УЕФА

2002 — Чемпионат Турции

"Бешикташ"

2003 — Чемпионат Турции

"Шахтер"

2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 — Кубок Украины

2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 — Чемпионат Украины

2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 — Суперкубок Украины

2009 — Кубок УЕФА

"Динамо"

2020 — Суперкубок Украины

2021 — Чемпионат Украины

2021 — Кубок Украины

Напомним, что 29 марта Мирчу Луческу госпитализировали после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии.

Тренер должен был выписать в пятницу, 3 апреля, но у него произошел сердечное приступ.

Далее стало известно, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

В ночь с субботы на воскресенье Луческу было переведено в реанимацию, в состоянии комы, поддерживая его аппаратами. У легендарного тренера обнаружили два смертельно опасных заболевания сердца.

Семья срочно собралась в Бухаресте и была рядом с ним в последние минуты его жизни.