Один из самых титулованных тренеров мирового футбола: все достижения и трофеи Мирчи Луческу
За свою тренерскую карьеру "Мистер" выиграл 38 трофеев.
Во вторник, 7 апреля, умер бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу.
Мирча является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. За свою карьеру он выиграл 38 трофеев и занимает третье место по этому показателю среди тренеров.
Больше него завоевали только Алекс Фергюсон (50) и Хосеп Гвардиола (40).
Самым успешным этапом карьеры Луческу стала работа в донецком "Шахтере", где румынский специалист выиграл 22 трофея за 12 лет (2004-2016). С "горняками" он завоевал 8 титулов чемпиона Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей — Кубок УЕФА.
Также Мирча возглавлял киевское "Динамо" (2020-2023), оформив со столичной командой "золотой требл" (золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины) в сезоне-2020/2021.
Также Луческу выигрывал трофеи с турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", румынскими "Рапидом" и "Динамо Бухарест".
Вашему вниманию список всех достижений и трофеев Луческу.
"Корвинул"
1980 - 1-я лига Румынии (как играющиц тренер)
"Динамо" Бухарест
1986, 1990 — Кубок Румынии.
1990 — Чемпионат Румынии
"Брешия"
1992 — Серия Б
1994 — Англо-итальянский кубок
"Рапид" Бухарест
1998 — Кубок Румынии
1999 — Чемпионат Румынии.
2000 — Суперкубок Румынии.
"Галотасарай"
2000 — Суперкубок УЕФА
2002 — Чемпионат Турции
"Бешикташ"
2003 — Чемпионат Турции
"Шахтер"
2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 — Кубок Украины
2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 — Чемпионат Украины
2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 — Суперкубок Украины
2009 — Кубок УЕФА
"Динамо"
2020 — Суперкубок Украины
2021 — Чемпионат Украины
2021 — Кубок Украины
Напомним, что 29 марта Мирчу Луческу госпитализировали после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии.
Тренер должен был выписать в пятницу, 3 апреля, но у него произошел сердечное приступ.
Далее стало известно, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.
В ночь с субботы на воскресенье Луческу было переведено в реанимацию, в состоянии комы, поддерживая его аппаратами. У легендарного тренера обнаружили два смертельно опасных заболевания сердца.
Семья срочно собралась в Бухаресте и была рядом с ним в последние минуты его жизни.