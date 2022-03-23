Один из самых титулованных украинских паралимпийцев продает золотую медаль для помощи ВСУ

Один из самых титулованных украинских паралимпийцев продает золотую медаль для помощи ВСУ

Евгений Богодайко делает свой вклад в борьбу с российскими оккупантами.

Украинские спортсмены продолжают жертвовать ценными наградами, чтобы помочь армии. Титулованный пловец-паралимпиец Евгений Богодайко выставит на аукцион свою золотую медаль Токио-2020, а полученные за нее средства передаст ВСУ.

Об этом 27-летний чемпион и призер Паралимпийских игр сообщил в интервью изданию Vogue. Сейчас он ищет аукционную площадку, чтобы выставить золотую награду на торг.

Также Евгений рассказал, что помогает терробороне в Полтаве и блокпостам - собирает медикаменты, продукты длительного хранения, вещи первой необходимости, гуманитарную помощь и доставляет их, куда нужно.

"Я считаю, что спортсмены должны быть надежным тылом для украинцев. Никто не должен сидеть, сложа руки в ожидании", - сказал паралимпиец еще в начале российской агрессии.

Богодайко родился 27 апреля 1994 года в Полтаве. У него врожденная аномалия опорно-двигательного аппарата - нет правой руки от локтя, проблемы с левой. Несмотря на заболевание, в 11 лет Евгений начал заниматься плаванием. Он завоевал 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Ранее сообщалось, что двукратный паралимпийский чемпион по параканоэ Сергей Емельянов также готов проститься с олимпийским "золотом", чтобы помочь ВСУ.

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