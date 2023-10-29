"Один из самых трудных боев за последние десять лет": Фьюри прокомментировал свою победу над Нганну

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своей победе над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, для него этот поединок стал одним из самых сложных за последнее десятилетие.

"Этого точно не было в сценарии. Фрэнсис – отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобен и имеет хороший удар, очень уважаю его. Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых тяжелых боев за последние десять лет.

Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я поднялся и вернулся в свой бокс. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу", – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. В третьем раунде британец побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжил поединок.

Следующий бой "Цыганский король" должен провести против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге в Саудовской Аравии уже 23 декабря этого года, однако официально дата их поединка еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов в ринге после боя "Цыганского короля" с Нганну.

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