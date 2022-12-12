Один из самых успешных тренеров мира может возглавить сборную Бразилии

Нынешний наставник "Реала" не против поработать с "селесао".

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Об этом сообщает бразильское издание UOL.

По информации источника, местная федерация футбола уже контактировала с 63-летним итальянским специалистом, контракт которого с "Реалом" истекает летом следующего года.

Утверждается, что Анчелотти проинформировал представителей "селесао", что готов принять их предложение летом 2023-го. Пока он будет дорабатывать в "Королевском клубе", бразильская федерация рассматривает вариант с приглашением временного тренера.

Добавим, что Анчелотти является одним из самых успешных тренеров мира. Он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды триумфовал в Лиге семпионов.

Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

Читайте также:

Аргентина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Вторая трагедия за неделю: на ЧМ-2022 в Катаре внезапно умер еще один журналист

Франция – Марокко: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022