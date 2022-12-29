Один из самых успешных тренеров мира высказался о возможной работе сборной Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал свою возможную работу со сборной Бразилии. Он опроверг слухи о своем предназначении.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Фабрицио Романо.

"Я не знаю, они никогда не обращались ко мне, и бразильская федерация никогда не звонила мне. Я просто хочу остаться в "Реале". Я никогда не попрошу отпустить меня из "Реала"", – заявил специалист.

Ancelotti on Brazil job: “Я не помню, я был неспособен им и Brazílская Federation не назывался меня. И только want to stay в Real Madrid”. ⚪️ #RealMadrid



"I'll never ask Real Madrid для этого я держу этот club". pic.twitter.com/dSYZIK5yi2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022

Ранее была информация, что Анчелотти якобы отказался возглавлять национальную команду Бразилии.

После вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

"Реал" занимает вторую позицию в Ла Лиге, уступая "Барселоне" два очка. В следующем туре чемпионата "Реал" на выезде сыграет с "Вальядолидом". Матч состоится 30 декабря.

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