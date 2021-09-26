"Один остался гулять, Саня": Виталий Кличко намекнул Усику на бой за звание абсолюта (видео)

Мэр Киева хочет, чтобы все четыре самые престижные пояса хэвивейта вернулись в Украину.
Легенда мирового бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко тепло поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа и завоеванием титулов IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
Кличко-старший в компании бывшего главного тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко опубликовал видео из раздевалки Усика, а также лично обратился к Александру. Видео этого момента появилось в Сети.
"Назад в Украину все пояса вернул. Один остался гулять, Саня. Один WBC гуляет", - сказал Кличко. "Твой, Виталий", - крикнул кто-то из толпы.
From Vladimir to Vitaliy Klitschko and Now Oleksandr Usyk! The Ukrainian legacy. Respect ✊ #JoshuaUsyk #joshuavsusyk pic.twitter.com/1PyRdnrc6y— EddyKayOfficial (@EdwardGyasi) September 26, 2021
Победив Джошуа, Усик забрал пояса по трем самым престижным боксерским версиям из четырех - IBF, WBO, WBA, а также второстепенный титул IBO. Четвертый главный чемпионский пояс - WBC - принадлежит обидчику Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри, который 9 октября будет защищать его в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.
Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, необходимо завладеть поясами по 4 основным версиям.
Виталий Кличко владел поясом WBC с 2004 по 2005 год и с 2008 по 2013 год. В 2011 году братья Кличко установили историческое достижение - на двоих они собрали все четыре главные чемпионские пояса супертяжелого дивизиона. Виталий владел титулом WBC, а Владимир остальными - WBO, IBF и WBA.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.
- Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.
Читайте также:
- Станцевал гопак с украинским флагом: Усик "зажег" в ринге после победы над Джошуа
- Реакция соцсетей на сенсационную победу Усика над Джошуа
- С рассечением у Александра и гематомой в Энтони: Усик и Джошуа встретились после боя (видео)
- Шаткая преимущество: статистические итоги боя Усик = Джошуа
- "Слава Богу": Ломаченко отреагировал на уверенную победу Усика в бою с Джошуа
- Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом : как проходила операция (видео)
- "Украина возвращает свое!": Зеленский отреагировал на сенсационную победу Усика над Джошуа
- "Аплодирую Усику": как мир бокса отреагировал на сенсационную победу украинца над Джошуа
- "Увидимся снова" Джошуа поговоркой оправдался за фиаско в поединке с Усиком
- Есть подозрение на перелом: Джошуа попал в больницу после избиения от Усика