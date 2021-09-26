"Один остался гулять, Саня": Виталий Кличко намекнул Усику на бой за звание абсолюта (видео)

"Один остался гулять, Саня": Виталий Кличко намекнул Усику на бой за звание абсолюта (видео)

Мэр Киева хочет, чтобы все четыре самые престижные пояса хэвивейта вернулись в Украину.

Легенда мирового бокса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко тепло поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа и завоеванием титулов IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Кличко-старший в компании бывшего главного тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко опубликовал видео из раздевалки Усика, а также лично обратился к Александру. Видео этого момента появилось в Сети.

"Назад в Украину все пояса вернул. Один остался гулять, Саня. Один WBC гуляет", - сказал Кличко. "Твой, Виталий", - крикнул кто-то из толпы.

From Vladimir to Vitaliy Klitschko and Now Oleksandr Usyk! The Ukrainian legacy. Respect ✊ #JoshuaUsyk #joshuavsusyk pic.twitter.com/1PyRdnrc6y — EddyKayOfficial (@EdwardGyasi) September 26, 2021

Победив Джошуа, Усик забрал пояса по трем самым престижным боксерским версиям из четырех - IBF, WBO, WBA, а также второстепенный титул IBO. Четвертый главный чемпионский пояс - WBC - принадлежит обидчику Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри, который 9 октября будет защищать его в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, необходимо завладеть поясами по 4 основным версиям.

Виталий Кличко владел поясом WBC с 2004 по 2005 год и с 2008 по 2013 год. В 2011 году братья Кличко установили историческое достижение - на двоих они собрали все четыре главные чемпионские пояса супертяжелого дивизиона. Виталий владел титулом WBC, а Владимир остальными - WBO, IBF и WBA.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.

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