Один – трус, другой – слабак: Фьюри "наехал" на Джошуа и Усика и призвал их выйти против него в ринг

Один – трус, другой – слабак: Фьюри "наехал" на Джошуа и Усика и призвал их выйти против него в ринг

Также порцию критики получил и Диллан Уайт.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в очередной раз решил выяснить отношения.

Так, 33-летний британец призвал выйти против него в ринг соотечественника Энтони Джошуа и обладателя поясов IBF, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе – Александра Усика, передает Manchester Evening News.

Фьюри поделился провокационным видео в социальных сетях, где посетовал, что потенциальные соперники избегают боя с ним.

"Мне задают тот же вопрос снова и снова. Я не знаю на него ответа. Я готов биться в эти выходные. Я тренировался три недели, сколько мне еще тренироваться? Джошуа — трус, Усик — слабак. Диллиан Уайт не хочет драться.

Хотите доказать, что я не прав, — начинайте драться, кучка трусов. Буду продолжать снимать эти видео, пока один из них не решится сразиться. Мне все равно, с кем драться. Деритесь со мной. Я лучший из тех, кто когда-то жил. Я вас уничтожу. Заставлю сдаться", — сказал Фьюри.

All cowards shithouse bums.



I'll fight any of them, I'm the best man that's ever lived!!!!! pic.twitter.com/ThUZF7wgc8 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022

Отметим, что свой следующий бой Фьюри должен провести против Уайта. Впрочем, стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию относительно организации боя.

Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Относительно Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.