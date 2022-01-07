Один украинец – в топ-20: результаты первой гонки на Кубке мира по биатлону после рождественского перерыва

Один украинец – в топ-20: результаты первой гонки на Кубке мира по биатлону после рождественского перерыва

Российский биатлонист победил в спринте в Оберхофе.

В пятницу, 7 января, в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов, допустивший лишь один промах на огневых рубежах, несмотря на сильный снегопад. Эта победа стала первой для спортсмена в сезоне 2021/22.

Среди украинцев лучший результат показал Богдан Цимбал, который с одним промахом финишировал 19-м. Антон Дудченко также не сумел закрыть одну мишень и стал 26-м.

1. Александр Логинов (0+1) 27:00,8

2. Эмильен Жаклен (1+1)+6,5

3. Стурла Легрейд (1+0)+15,1

...

19. Богдан Цымбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитрий Пидручный (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Отметим, что эта гонка должна была состояться еще вчера, но из-за погодных условий была перенесена.

Также сегодня состоится женский спринт. Начало – 15:15.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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