Одиозный украинский боксер поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа в реванше с Усиком

Украинский боксер Иван Редкач сделал серьезную ставку на второй поединок между соотечественником Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Так, 36-летний Редкач принял решение поставить 70 тысяч долларов на Джошуа.

Об этом сам боксер сообщил в своем Twitter.

"Я поставил ставку 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это еще те деньги, которые я поднял на бое Лопес - Лома. Я был уверен в Антоне, но посмотрел, как Юсик ловит монетки и передумал, вернулся в гостиницу к окошку спросить: А можно отменить мою ставку?, на что мне сказали, что это невозможно. Мне п****ц", — написал Редкач.

Отметим, что в октябре 2020 года Редкач поставил на победу Теофимо Лопеса в бою с украинцем Василием Ломаченко $25 тысяч и выиграл $73 тысячи.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Редкач, в свою очередь, на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решениям, однако впоследствии комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Редкач оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа.