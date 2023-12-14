"Одна из 28 войн и конфликтов в мире": глава МОК попытался оправдать допуск россиян к Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал скандальное решение допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

По словам функционера, война Украины против российских оккупантов – это всего лишь "одна из 28 войн и конфликтов, которые сейчас происходят в мире". Поэтому Бах не считает нужным, чтобы атлеты из стран-агрессоров были отстранены от Олимпиады.

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств. Это одна из 28 войн и конфликтов в мире, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом", – приводит слова Баха BBC.

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопреки решению МОК легкоатлетов из РФ и Беларуси не допустят Олимпийские игры-2024.

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