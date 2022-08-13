Одна из лидерок сборной Украины по спортивной гимнастике завершила карьеру в 21-летнем возрасте

Сборная Украины по спортивной гимнастике осталась без помощи одной из лидеров команды – Дианы Варинской. После Олимпиады-2020 она почувствовала усталость, после чего перенесла операцию и уже долго нигде не выступает и не тренируется.

21-летняя украинская гимнастка Диана Варинская решила завершить спортивную карьеру.

Об этом спортсменка заявила в комментарии Общественному.

"Я вообще уже не выступаю, не тренируюсь. После Олимпийских игр я была уставшей, потом сделала операцию.

Хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и что самое важное – желание решила завершить свою спортивную карьеру", – сказала она.

Варинская добавила, что по ее информации Анастасия Бачинская, еще одна лидер сборной Украины, тоже прекратила тренировку.

Варинская выступала в составе сборной Украины с 2013 года. На Евро-2020 она завоевала "золото" в командных выступлениях и стала бронзовым призером Европейских игр-2019 в многоборье и упражнениях на колоде. В активе Варинской также три "золота" на уровне Кубка мира.

На Олимпиаде-2020 была единственной представительницей Украины в женской спортивной гимнастике – финишировала на 62-м месте в многоборье.

Напомним, что сборная Украины завоевала три медали в академической гребле на мультиспортивном чемпионате Европы.

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