Одна из самых известных пар украинского футбола снова вместе: откровение экс-динамовца Морозюка

Николай и Ирина Морозюк решили начать все с чистого листа.

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк рассказал, что сошелся со своей женой Ириной. Пара объявила о расставании в мае прошлого года, но сейчас все наладилось.

"У нас все хорошо. Можно сказать, начинается новый этап в жизни. У многих людей бывают определенные проблемы, через которые они должны пройти. У нас был достаточно сложный этап, мы его прошли и начинаем все с чистого листа. Мы сами не ожидали, что так будет", - рассказал Николай в интервью YouTube-каналу SportArena.

Ранее ТСН Проспорт писал, что другой экс-игрок "Динамо" Артем Кравец чувственно поздравил красавицу-жену с юбилеем брака: пара была на грани развода.

Морозюк - воспитанник "Динамо". В январе прошлого года он на правах аренды перешел в "Ризеспор", который недавно покинул.

Ирина Морозюк запомнилась болельщикам своим комментарием, который она дала после ошибки мужа в одном из матчей. Также она регулярно разрывает Сеть пикантными фото, увеличивая армию своих поклонников и хейтеров.

instagram.com/irina_moroziuk

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

instagram.com/irina_moroziuk

instagram.com/irina_moroziuk

instagram.com/irina_moroziuk

instagram.com/irina_moroziuk

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