Одна из самых странных красных карточек в истории: в Израиле арбитр удалил футболиста за слишком крепкое рукопожатие

Одна из самых странных красных карточек в истории: в Израиле арбитр удалил футболиста за слишком крепкое рукопожатие

Исполнительный директор клуба оказался свидетелем произошедшего.

В рамках чемпионата Израиля состоялся матч между "Гапоэлем" из Иерусалима и "Гапоэлем" из Беер-Шевы.

После окончания матча на поле произошла странная ситуация – судья Лиран Лиани удалил футболиста гостей.

Лиани показал красную карточку защитнику "Беер-Шевы" Хатему Абд Эль-Хамеду, поскольку игрок очень крепко пожал руку арбитру.

Исполнительный директор клуба Гай Примор отреагировал на случившееся.

"Я был рядом, потому что также пошел пожать руку рефери. Он сказал, что рукопожатие Хатема причинило ему боли. В чем вы виноваты, если у вас крепкое рукопожатие?", — рассказал он.

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