Одна из самых странных красных карточек в истории: в Израиле арбитр удалил футболиста за слишком крепкое рукопожатие

Исполнительный директор клуба оказался свидетелем произошедшего.
В рамках чемпионата Израиля состоялся матч между "Гапоэлем" из Иерусалима и "Гапоэлем" из Беер-Шевы.
После окончания матча на поле произошла странная ситуация – судья Лиран Лиани удалил футболиста гостей.
Лиани показал красную карточку защитнику "Беер-Шевы" Хатему Абд Эль-Хамеду, поскольку игрок очень крепко пожал руку арбитру.
"חשבנו שראינו הכל": בעולם לועגים לליאני > https://t.co/fPasREds1t pic.twitter.com/q0WZ3ASIym— Sport5 (@sport5il) January 30, 2022
Исполнительный директор клуба Гай Примор отреагировал на случившееся.
"Я был рядом, потому что также пошел пожать руку рефери. Он сказал, что рукопожатие Хатема причинило ему боли. В чем вы виноваты, если у вас крепкое рукопожатие?", — рассказал он.
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