Одна украинка – в топ-15: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Одна украинка – в топ-15: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Победительницей гонки стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

В пятницу, 7 января, в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в спринте одержала норвержская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд. Она допустила только один промах на лежащей стрельбе.

Украину на гонке представляли Екатерина Бех, Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ольга Абрамова.

Лучшей среди украинок стала Валентина Семеренко, которая финишировала 13-й.

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) – 23.30,1 (1-0)

2. Анна Сола (Беларусь) – 7,1 (2-0)

2. Жюлия Симон (Франция) – 7,1 (0-1)

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13. Валентина Семеренко (Украина) – 46,5 (0-0)

21. Юлия Джима (Украина) – 1.13,6 (2-1)

31. Дарья Блашко (Украина) – 1.23,0 (0-0)

85. Екатерина Бех (Украина) – 3.33,7 (1-3)

87. Ольга Абрамова (Украина) – 3.41,8 (1-3)

Также сегодня прошел мужской спринт. Лучший результат среди украинцев показал Богдан Цимбал.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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