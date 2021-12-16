Одна украинка - в топ-20: результаты женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Одна украинка - в топ-20: результаты женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

В четверг, 16 декабря, во французском Анси стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону-2021/22. Соревновательную программу открыла спринтерская гонка у женщин.

Украину на дистанции представляли пять биатлонисток: Дарья Блашко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.

Победу в спринте одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. "Серебро" взяла француженка Анаис Бескон, а бронзу выиграла шведка Эльвира Эберг.

Лучшей из украинок с идеальной стрельбой стала Билосюк - 18-я позиция.

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 20:22.0

2. Анаис Бескон (Франция, 0+0)+15.4

3. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0)+16.1

...

18. Елена Билосюк (Украина, 0+0) +1:03.4

29. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:10.9

40. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:24.2

57. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1:53.3

94. Ольга Абрамова (Украина, 3+1) +3:35.2

Мужская спринтерская гонка состоится завтра, 17 декабря. Она начнется в 15.15 по киевскому времени.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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