Одна украинка – в топ-20: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Одна украинка – в топ-20: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Победу одержала шведская биатлонистка Эльвира Оберг.

В субботу, 17 декабря, во французском Анси состоялась женская гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22.

Победу в спринте одержала Эльвира Обергы Швеции. "Серебро" взяла француженка Жюлия Симон, а бронзу выиграла также шведка Ханна Оберг.

Украину на дистанции представляли три биатлонистки: Елена Белосюк и Дарья Блашко.

Лучший результат среди украинок показала Дарья Блашко. Она начала гонку 29-ю, а финишировала 20-ю.

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 29.27,0

2. Жюлия Симон (Франция) – 4.2

3. Ханна Оберг (Швеция) – 11.6

20. Дарья Блашко (Украина) – (0-1-0-0)

25. Елена Белосюк (Украина) – (0-0-0-1)

Юлия Джима (Украина) – (0-2-3-...) – снялась с гонки

Также сегодня состоится мужская гонка преследования. Начало – в 16:00.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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